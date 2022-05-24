МИД Турции назвал условия начала переговоров по вступлению Швеции в НАТО

Турции необходимо письменное соглашение с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала обсуждения вопроса их членства в НАТО. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.

По его словам, делегации двух стран прибудут в Анкару вечером 24 мая, трехсторонняя встреча пройдет 25 мая. На ней также может присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

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23 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала приятными и позитивными переговоры с президентом Турции по членству ее страны в НАТО.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.