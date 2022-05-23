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Премьер Швеции назвала позитивными переговоры с Эрдоганом по членству в НАТО

Премьер Швеции Андерссон назвала позитивными переговоры с Эрдоганом по членству страны в НАТО
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Фото: REUTERS/Pool/Yves Herman
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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала приятными и позитивными переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по членству ее страны в НАТО. Об этом она сообщила в интервью шведскому информационному агентству ТТ в понедельник, 23 мая.

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«У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», — приводит слова Андерссон турецкое издание Star.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

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16 мая Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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