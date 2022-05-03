Минобороны сообщило об уничтожении авиацией 39 военных объектов Украины

Авиация Воздушно-космических сил России поразила 39 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так, удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районах сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, за день российская армия нанесла высокоточные авиаудары по шести оружейным складам на Украине и уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) производства США.

«В районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, Вооруженные силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников ВСУ.

Ранее в этот день Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Он уточнил, что удар был нанесен «Ониксами».

Также во вторник Минобороны РФ опубликовало видео пуска высокоточных сверхзвуковых ракет «Оникс» по объектам инфраструктуры ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.