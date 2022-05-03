Минобороны показало кадры пуска ракет «Оникс» по объектам ВСУ

Минобороны России 3 марта опубликовало видео пуска высокоточных сверхзвуковых ракет «Оникс» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск трех высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Он уточнил, что удар был нанесен «Ониксами».

По словам Конашенкова, уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

До этого, 1 мая, в Минобороны РФ сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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