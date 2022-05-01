ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангар с западным оружием в районе Одессы

Ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских Су-24М, также были уничтожены 12 беспилотников.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск», — сказал Конашенков.

Российская боевая авиация уничтожила две украинские системы ПВО С-300, также над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У».

По словам представителя Минобороны РФ, высокогорными ракетами были поражены семь военных объектов Украины, в отчисли три склада ракетного вооружения и боеприпасов.

30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенном по пунктам ВСУ. Разведка установила местонахождение пунктов управления. После того как сведения были подтверждены, военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

28 апреля Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», также были поражены два района сосредоточения вражеской техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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