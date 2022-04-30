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Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пунктам управления ВСУ

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Минобороны РФ 30 апреля показало кадры ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенного по пунктам управления воинских формирований вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что разведка установила местонахождение пунктов управления. После того как сведения были подтверждены, военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

«Мы можем работать как крылатыми, так и баллистическими изделиями по любым целям. От поступления команды до пуска проходит от 3 до 3,5 минуты в зависимости от типа ракеты. Максимальное отклонение ракеты от цели составляет 5 м», — рассказал начальник расчета самоходно-пусковой установки ОТРК «Искандер».

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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