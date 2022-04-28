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ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
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ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации 28 апреля уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У». Также были поражены два района сосредоточения вражеской техники.

Накануне, 27 апреля, российскими подразделениями противовоздушной обороны была отражена ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона. Всего в небе над городом сбили 12 реактивных снарядов и две ракеты «Точка-У».

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