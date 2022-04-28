Российские ПВО отразили атаку украинских войск по Херсону

Вечером в среду, 27 апреля, украинские вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона, атаку удалось отразить. Об этом 28 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — сказал он.

Как добавил Конашенков, российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам города была отражена. Всего в небе над городом сбили 12 реактивных снарядов и две ракеты «Точка-У».

«Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке», — подчеркнул представитель Минобороны.

Он напомнил, что нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

Как сообщалось ранее в четверг, на месте падения украинской ракеты в Херсоне, обстрелянном в ночь на четверг, 28 апреля, найдена деталь с номером 43003500100 N 100229. Из этого следует, что упавшая ракета была фугасной, а не кассетной.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предположительно «Точкой-У», об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». В городе был слышен грохот, похожий на работу систем ПВО, уточняют очевидцы.

27 апреля Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», в том числе в городе Изюме.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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