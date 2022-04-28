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На месте падения ракеты в Херсоне нашли деталь с серийным номером

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На месте падения украинской ракеты в Херсоне, обстрелянном в ночь на четверг, 28 апреля, найдена деталь с номером 43003500100 N 100229. Из этого следует, что упавшая ракета была фугасной, а не кассетной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур РФ.

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты «Точка-У» в направлении центра города Херсон, две из них были сбиты российскими ПВО, однако осколки разлетелись в радиусе примерно 100 м.

Сообщалось, что погибших во время обстрела Херсона нет, уточняется информация о раненых.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предположительно «Точкой-У», об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». В городе был слышен грохот, похожий на работу систем ПВО, уточняют очевидцы.

27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», в том числе в городе Изюм.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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