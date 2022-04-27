Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точку-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ 27 апреля.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный лиман. Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета «Точка-У», — говорится в сообщении.

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