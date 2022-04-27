Губернатор Курской области подтвердил перехват украинского беспилотника

Ночью в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, губернатор региона Роман Старовойт.

«Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Старовойт сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в ночь на среду, из-за чего в 2.45 мск многие жители Курска слышали хлопок.

Также в среду разведывательный беспилотник был уничтожен в небе над Воронежем. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что это малогабаритный аппарат, который был обнаружен системой ПВО.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.