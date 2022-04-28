Погибших при обстреле Херсона украинскими ракетами «Точка–У» нет

Погибших во время обстрела Херсона ВСУ нет, уточняется информация о раненых. Об этом 28 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Ночью ВСУ выпустили три ракеты «Точка–У» в направлении центра города Херсон, две из них были сбиты российскими войсками, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По его словам, украинская ракета была перехвачена поздно вечером 27 апреля. Целью бойцов ВСУ, предположительно, была телевышка.

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