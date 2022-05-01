Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Следователи СК РФ опросили уже более 1 тысячи жителей города Счастье в ЛНР в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются украинские войска, открывавшие огонь «в целях полного уничтожения русских». Об этом сообщил представитель ведомства, работающий на месте.





Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.





СК РФ проверит информацию о преступлениях националистов в украинских городах.





Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью, пообщался корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.





Минобороны Украины призналось, что никакого легендарного летчика, называемого «Призраком Киева» и которому приписывали якобы победы над российскими пилотами ВКС РФ — не было и нет, он никогда не существовал. «Призрак Киева — это супергерой-легенда, которого создали украинцы! Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил», — написано в официальном сообщении командования ВВС Украины. Подробно об этом и других украинских фейках — в материале «Известий»





В результате очередного обстрела ВСУ три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.





Сотрудники МЧС России приступили к восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя. Работы проводятся совместно со спасателями ДНР. Подробности — в материале «Известий» и на видео.





Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он считает, что таким образом Киев демонстративно отказался от региона. Проблема будет решена. Туда зайдут донецкие и крымские операторы связи, добавил чиновник.





Российское Минобороны показало кадры авиационных ударов экипажами вертолетов Ка-52 по военным объектам и военной технике Украины. Авиационные средства поражения применялись парами. Летчики выполнили пуски ракет с дистанции более 5 километров. В итоге были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.





С 1 мая на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей вводится оборот российского рубля. Об этом сообщил в Telegram член Главного совета Военно-гражданской администрации Владимир Рогов. «Переходный период займет до 4 месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчёты будут только в рублях. Первое время организацией как наличных, так и безналичных расчетов уполномочен заниматься российский Международный расчетный банк», — отметил Рогов.





В Одесской области, находящейся под контролем националистов, ВСУ провели минирование пляжей и акватории Черного моря. Дрейфующие мины поставили под угрозу судоходство в регионе. Стоит ли беспокоиться миллионам россиян, которые по традиции собираются провести летний отпуск в Крыму? Что представляют собой мины и каков маршрут их движения? К каким последствиям может привести украинская диверсия? Подробности — в материале «Известий»





Активы представителей бизнеса из недружественных стран, расположенные в России, правильно будет конфисковать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны.





Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает республики в СЦКК.





С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля удалось эвакуировать 25 местных жителей, включая шестерых детей младше 14 лет. В операции приняли участие представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Все подробности — в материале «Известий»





Корреспондент «Известий» Иван Литомин посетил жилой район города Снигиревка Николаевской области, который был разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ. Для обстрела жилого квартала украинские вооруженные формирования использовали запрещенные кассетные снаряды. В результате атак со стороны националистов жилые дома превратились в руины.