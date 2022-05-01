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Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
2022-05-01 08:54:55
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В ДНР и ЛНР продолжается специальная военная операция России. Позиции националистов ежедневно разбивают в республиках Донбасса. День Победы в 2022 году там решили праздноваться после полного освобождения. ВСУ пытаются устроить провокации и проводят атаки. Обстреляли детский сад, школу и кладбище в Киселевке и Широкой Балке в Херсонской области, есть погибшие. Также украинские власти приказали закрыть морские порты Мариуполь, Херсон, Бердянск и Скадовск, которые находятся под защитой ВС РФ. Подробнее о спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:14
Следователи СК РФ опросили уже более 1 тысячи жителей города Счастье в ЛНР в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются украинские войска, открывавшие огонь «в целях полного уничтожения русских». Об этом сообщил представитель ведомства, работающий на месте.
Сегодня, 10:08
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сегодня, 10:00
СК РФ проверит информацию о преступлениях националистов в украинских городах.
Сегодня, 09:55
Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью, пообщался корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Сегодня, 09:53
Минобороны Украины призналось, что никакого легендарного летчика, называемого «Призраком Киева» и которому приписывали якобы победы над российскими пилотами ВКС РФ — не было и нет, он никогда не существовал. «Призрак Киева — это супергерой-легенда, которого создали украинцы! Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил», — написано в официальном сообщении командования ВВС Украины. Подробно об этом и других украинских фейках — в материале «Известий».
Сегодня, 09:45
В результате очередного обстрела ВСУ три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.
Сегодня, 09:41
Сотрудники МЧС России приступили к восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя. Работы проводятся совместно со спасателями ДНР. Подробности — в материале «Известий» и на видео.
Сегодня, 09:33
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он считает, что таким образом Киев демонстративно отказался от региона. Проблема будет решена. Туда зайдут донецкие и крымские операторы связи, добавил чиновник.
Сегодня, 09:28
Российское Минобороны показало кадры авиационных ударов экипажами вертолетов Ка-52 по военным объектам и военной технике Украины. Авиационные средства поражения применялись парами. Летчики выполнили пуски ракет с дистанции более 5 километров. В итоге были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.
Сегодня, 09:26
С 1 мая на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей вводится оборот российского рубля. Об этом сообщил в Telegram член Главного совета Военно-гражданской администрации Владимир Рогов. «Переходный период займет до 4 месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчёты будут только в рублях. Первое время организацией как наличных, так и безналичных расчетов уполномочен заниматься российский Международный расчетный банк», — отметил Рогов.
Сегодня, 09:18
В Одесской области, находящейся под контролем националистов, ВСУ провели минирование пляжей и акватории Черного моря. Дрейфующие мины поставили под угрозу судоходство в регионе. Стоит ли беспокоиться миллионам россиян, которые по традиции собираются провести летний отпуск в Крыму? Что представляют собой мины и каков маршрут их движения? К каким последствиям может привести украинская диверсия? Подробности — в материале «Известий».
Сегодня, 09:15
Активы представителей бизнеса из недружественных стран, расположенные в России, правильно будет конфисковать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны.
Сегодня, 09:13
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает республики в СЦКК.
Сегодня, 09:12
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля удалось эвакуировать 25 местных жителей, включая шестерых детей младше 14 лет. В операции приняли участие представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Все подробности — в материале «Известий».
Сегодня, 09:07
Корреспондент «Известий» Иван Литомин посетил жилой район города Снигиревка Николаевской области, который был разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ. Для обстрела жилого квартала украинские вооруженные формирования использовали запрещенные кассетные снаряды. В результате атак со стороны националистов жилые дома превратились в руины.
Сегодня, 09:05
Минобороны России сообщило об отстреле ВСУ Киселевки и Широкой Балки в Херсонской области. Среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Украинские националисты вели огонь по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в Киселевке, а также кладбище в Широкой Балке, где в тот момент находились люди.
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