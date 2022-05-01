На Украине приказали закрыть часть портов на Черном и Азовском морях

Министерство инфраструктуры Украины приказало временно закрыть морские порты Мариуполь, Херсон, Бердянск и Скадовск. Об этом 1 мая сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на украинский правительственный портал.

«Согласно приказу, со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты: Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон», — говорится в материале.

В министерстве пояснили, что принятие таких мер «обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины».

Мариуполь, Херсон, Бердянск и Скадовск находятся под контролем Вооруженных сил России.

Днем ранее корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили у побережья порта в Мариуполе множество мин. Также рядом с побережьем потоплены корабли, на которых могут быть боеприпасы и взрывоопасные предметы.

До этого, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона продолжает блокировать иностранные корабли, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. Кроме того, по словам министра, подразделениями Военно-морских сил (ВМС) Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах.

13 апреля министерство национальной обороны Турции заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море. 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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