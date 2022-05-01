Погибли люди после обстрела ВСУ школы и детского сада под Херсоном
Вооруженные силы Украины обстреляли освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает Минобороны РФ.
В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.
Отмечается, что украинские националисты вели огонь по сугубо гражданским объектам. Так, артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в Киселевке.
«Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, боевики обстреляли кладбище в Широкой Балке, где в тот момент находились люди.
Ранее, 30 апреля, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Червонный Яр Херсонской области сбили в воздухе Су-25 воздушных сил Украины.
Новость дополняется