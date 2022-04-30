Прямой эфир
Сюжет:

На складе теробороны в Херсоне обнаружили западные гранатометы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На складе теробороны в Херсоне нашли арсенал оружия, включая западные гранатометы. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Склад был расположен в промзоне на одном из городских предприятий. Там находились автоматы, противотанковые гранатометы NLAW, аналогичное оружие немецкого производства, гранаты и средства коммуникации. Отмечается, что склад мог быть подготовлен диверсионно-разведывательной группой, чтобы применить впоследствии оружие против жителей Херсона и российских правоохранителей.

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Кроме того, в одном из складских помещений были найдены автомобили без номерных знаков, которые могли быть использованы участниками диверсионных групп в качестве средств передвижения.

Днем ранее военнослужащие Росгвардии изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Росгвардейцы обнаружили там два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия и два пакета. В Росгвардии добавили, что оружие хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании детского лагеря.

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено. По его словам, Киев не сможет больше навязать региону «уродскую нацистскую политику», которая уничтожает людей и их самобытность.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Херсонская область полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022