На складе теробороны в Херсоне обнаружили западные гранатометы

На складе теробороны в Херсоне нашли арсенал оружия, включая западные гранатометы. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Склад был расположен в промзоне на одном из городских предприятий. Там находились автоматы, противотанковые гранатометы NLAW, аналогичное оружие немецкого производства, гранаты и средства коммуникации. Отмечается, что склад мог быть подготовлен диверсионно-разведывательной группой, чтобы применить впоследствии оружие против жителей Херсона и российских правоохранителей.

Кроме того, в одном из складских помещений были найдены автомобили без номерных знаков, которые могли быть использованы участниками диверсионных групп в качестве средств передвижения.

Днем ранее военнослужащие Росгвардии изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Росгвардейцы обнаружили там два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия и два пакета. В Росгвардии добавили, что оружие хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании детского лагеря.

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