Военнослужащие Росгвардии изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии <…> изъяли два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия, два пакета», — говорится в сообщении.

Кроме того, в лагере были найдены 38 прозрачных упаковок с веществом, похожим на марихуану, а также две металлические коробки, в которых лежали 58 таблеток.

В Росгвардии добавили, что оружие хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании детского лагеря.

Накануне росгвардейцы нашли в школе Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, они созданы на основе методичек НАТО по ведению боев. При этом отмечается, что пособия созданы на основе документов Вооруженных сил Украины, устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий.

Также в четверг росгвардейцы обезвредили крупный склад вооружения украинских националистов в Харьковской области. Он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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