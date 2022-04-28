Росгвардия обезвредила склад украинских националистов в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии обезвредили крупный склад вооружения украинских националистов в Харьковской области. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что склад предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований националистов.

Росгвардия изъяла со склада 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, четыре 30-милллиметровые автоматические пушки, более 30 тыс. патронов, более 3 тыс. гранат, а также 10 ящиков гранатометных патронов ВОГ-17.

Накануне спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии выявили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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