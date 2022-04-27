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Росгвардия разбила вооруженную группу националистов в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии выявили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

«Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии боевая задача выполнена без потерь. В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-мм самоходную гаубицу 2С3М «Акация», которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск», — говорится в сообщении Росгвардии.

Днем ранее сообщалось, что силы Росгвардии взяли под контроль более 10 населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Харьковской области.

Всего с начала спецоперации сотрудники Росгвардии задержали там 374 представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевиков теробороны и националистических формирований, обследовали более 4 тыс. домовладений, зданий и сооружений.

25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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