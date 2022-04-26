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Росгвардия взяла под контроль более 10 населенных пунктов в Харьковской области

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Силы Росгвардии взяли под контроль более 10 населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 26 апреля.

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«Под контролем росгвардейцев — более 10 населенных пунктов, дорожные магистрали, объекты промышленной и социальной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Как заявили в пресс-службе, военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса приступили к обеспечению безопасности освобожденных от украинских националистов и ВСУ населенных пунктов, крупных транспортных узлов и коммуникаций, расположенных на Изюмско-Красноармейском направлении региона.

Всего с начала спецоперации сотрудники Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Харьковской области, задержали там 374 представителя ВСУ, боевиков теробороны и националистических формирований, обследовали более 4 тыс. домовладений, зданий и сооружений. Во время таких осмотров ими было обнаружено около 100 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, 152 единицы ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 1,5 тыс. ручных гранат, 26 приборов наблюдения и прицеливания, 111 противотанковых и противопехотных мин.

В этот же день стало известно, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военных. Во время досмотра саперы группы разминирования определили, что к трупам прикреплена взрывчатка.

Накануне сообщалось, что Росгвардия уничтожила бронегруппу Вооруженных сил Украины, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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