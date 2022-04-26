Росгвардия обнаружила заминированные тела украинских военных под Харьковом

В Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военных. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.). Во время досмотра саперы группы разминирования определили, что труп заминирован», — сказано в сообщении.

Росгвардейцы также нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован, и множество брошенного при отступлении оружия.

Накануне сообщалось, что Росгвардия уничтожила бронегруппу Вооруженных сил Украины, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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