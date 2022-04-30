Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский самолет Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Червонный Яр Херсонской области сбили в воздухе Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом заявили на брифинге в Министерстве обороны РФ 30 апреля.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, также над населенным пунктом Владимировка были уничтожены два украинских беспилотника (БПЛА) и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным Минобороны, всего в течение дня российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 17 военных объектов Украины. Среди них — восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта.

«Также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области», — сообщил Конашенков.

Отработала свои задачи и оперативно-тактическая авиация ВКС России. Ее силами были поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники. Ракетные войска и артиллерия в свою очередь поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в этот же день Минобороны РФ показало кадры ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенного по пунктам управления воинских формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских БПЛА и два снаряда «Смерч».

Накануне военное ведомство опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам: экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря. А также кадры боевой работы экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий во время нанесения ударов по позициям ВСУ. На кадрах видно, как несколько танков с нанесенной на корпус буквой Z совершают удар по позициям противника, и одновременно ведется огонь из артиллерийских орудий.

Тогда же стало известно, что российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой был обстрелян освобожденный от украинских националистов Херсон.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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