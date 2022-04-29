ВС РФ уничтожили обстрелявшую Херсон установку комплекса «Точка-У»
Российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой обстреляли Херсон. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Вечером в среду, 27 апреля, украинские Вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона. Атаку удалось отразить.
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