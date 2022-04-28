СК РФ займется расследованием ракетного удара ВСУ по Херсону

Следственный комитет РФ сообщил в четверг, 28 апреля, что ведомство займется расследованием ракетного удара по Херсону.

Вечером в среду, 27 апреля, украинские Вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона. Атаку удалось отразить.

Отмечается, что СК уже запросил в Министерстве обороны России документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра Херсона.

По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.

В СК России также добавили, что целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.

«Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов», — отметили в СК.

Во избежание гуманитарной катастрофы в Херсон военнослужащими РФ регулярно доставляются и передаются местным жителям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Так, 6 апреля Минобороны сообщило, что очередная доставка включала более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости.

До этого, 30 марта, более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости от российских военнослужащих. В частности, семьям с маленькими детьми передавались детское питание и сладости, рассказали в Минобороны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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