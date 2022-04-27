Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Точка–У» в направлении центра города Херсон, ракета была сбита российскими военными. Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По его словам, украинская ракета была перехвачена поздно вечером в среду. Целью бойцов ВСУ, предположительно, была телевышка.

Отмечается, что после удара по телевышке в Херсоне перестали вещать российские телеканалы.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Корреспондент «Известий» с места событий передавал, что российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

Во избежание гуманитарной катастрофы в Херсон военнослужащими РФ регулярно доставляются и передаются местным жителям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Так, 6 апреля Минобороны сообщило, что очередная доставка включала более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости.

До этого, 30 марта, более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости от российских военнослужащих. В частности, семьям с маленькими детьми передавались детское питание и сладости, рассказали в Минобороны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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