Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и два снаряда «Смерч»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Великий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три Bayraktar TB2», — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Снежковка Харьковской области сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Он также отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины.

«Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», — уточнил представитель Минобороны РФ.

Помимо этого, он заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией воздушно-космических сил (ВКС) России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники», — подчеркнул Конашенков.

Также, по его словам, ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что над городом Снежное в республике средства ПВО перехватили ракету «Точка-У». Отмечалось, что обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой обстреляли освобожденный от украинских националистов Херсон.

Вечером в среду, 27 апреля, вооруженные силы Украины провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона. Атаку удалось отразить.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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