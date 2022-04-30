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Над Снежным в ДНР средства ПВО перехватили ракету «Точка-У»

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Над городом Снежное в Донецкой Народной Республике (ДНР) средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У». Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает штаб территориальной обороны республики.

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
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«Обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — говорится в Telegram-канале штаба.

Кроме того, в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Снежном повреждены водопроводная насосная станция, трансформаторная подстанция и три газораспределительные подстанции. Также были повреждены 15 домов частного сектора, два многоквартирных дома, здание автовокзала и автотранспортного предприятия.

Днем ранее российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, три ракеты комплекса «Точка-У» и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Ракеты «Точка-У» были поражены в небе над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой, а РСЗО «Смерч» — в районе села Топольское.

27 апреля авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ были поражены 38 военных объектов Украины, а также уничтожены С-300 и более 210 националистов. Кроме того, российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-24 и уничтожили два беспилотника в Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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