В Херсоне накрыли нападавшую на бизнесменов группу диверсантов

В Херсоне, который сейчас находится под контролем российской стороны, пресекли деятельность группы диверсантов, которая нападала на бизнесменов. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Уточняется, что члены диверсионно-разведывательной группы нападали на квартиры и офисы бизнесменов и вымогали деньги.

При задержании сотрудники Росгвардии изъяли у них автоматы, патроны турецкого производства, а также пистолеты и травматическое оружие.

Ранее в этот день Литомин сообщил, что на складе теробороны в Херсоне нашли арсенал оружия, включая западные гранатометы.

Склад был расположен в промзоне на одном из городских предприятий. Там находились автоматы, противотанковые гранатометы NLAW, аналогичное оружие немецкого производства, гранаты и средства коммуникации. Отмечается, что склад мог быть подготовлен диверсионно-разведывательной группой, чтобы применить впоследствии оружие против жителей Херсона и российских правоохранителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».