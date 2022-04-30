Прямой эфир
Сюжет:

В Херсоне накрыли нападавшую на бизнесменов группу диверсантов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне, который сейчас находится под контролем российской стороны, пресекли деятельность группы диверсантов, которая нападала на бизнесменов. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Уточняется, что члены диверсионно-разведывательной группы нападали на квартиры и офисы бизнесменов и вымогали деньги.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

При задержании сотрудники Росгвардии изъяли у них автоматы, патроны турецкого производства, а также пистолеты и травматическое оружие.

Ранее в этот день Литомин сообщил, что на складе теробороны в Херсоне нашли арсенал оружия, включая западные гранатометы.

Склад был расположен в промзоне на одном из городских предприятий. Там находились автоматы, противотанковые гранатометы NLAW, аналогичное оружие немецкого производства, гранаты и средства коммуникации. Отмечается, что склад мог быть подготовлен диверсионно-разведывательной группой, чтобы применить впоследствии оружие против жителей Херсона и российских правоохранителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022