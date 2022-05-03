ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что удар был нанесен высокоточными ракетами «Оникс».
«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — сообщил Конашенов.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
1 мая в Минобороны РФ сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.
Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских Су-24М. Также были уничтожены 12 беспилотников.
30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенном по пунктам ВСУ.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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