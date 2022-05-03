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ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы

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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция
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Он пояснил, что удар был нанесен высокоточными ракетами «Оникс».

«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — сообщил Конашенов.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

1 мая в Минобороны РФ сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских Су-24М. Также были уничтожены 12 беспилотников.

30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенном по пунктам ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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