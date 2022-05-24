ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 24 мая, выпустили пять снарядов по направлению Куйбышевского района в Донецке. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению 07:05 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район). Выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

О пострадавших не сообщается.

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Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждениях многоквартирного жилого дома и здания яслей в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны ВСУ.

18 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировал, что порядка 15 тыс. бытовых абонентов остались без света в Кировском районе Донецка в результате обстрела. При этом отмечалось, что отключение не затронуло социальные объекты и предприятия.

Ранее, 15 мая, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты БМ-21 «Град». Тем же утром ВСУ выпустили пять снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Докучаевска в ДНР.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил, что здание детского сада в Петровском районе Донецка попало под обстрел. В штабе призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище при обстрелах.

Донецкая Народная Республика регулярно продолжает подвергаться обстрелам со стороны вооруженных формирований, подчиняющихся украинским властям.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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