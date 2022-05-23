Украинские военные обстреляли здание яслей в Донецке

Многоквартирный жилой дом и здание яслей повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 23 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района Донецка по адресам: улица Градостроителей, 98 — многоквартирный жилой дом; улица Градостроителей, 1, МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 229 г. Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

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18 мая сообщалось, что около 15 тыс. бытовых абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка в результате обстрела.

14 мая под обстрел украинских военных попало здание детского сада в Петровском районе Донецка. Также пострадало здание школы в Куйбышевском районе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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