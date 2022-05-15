Прямой эфир
Мир
Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»
Мир
Мариуполь начали подключать к электричеству
Мир
Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении
Спорт
«Тампа» обыграла «Торонто» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Мир
В Нью-Йорке могут ужесточить оружейный закон после стрельбы в Буффало
Мир
В США решили сократить бюджетный дефицит на рекордные $1,5 трлн
Интернет
Россиянам заблокировали песню победителей «Евровидения» в соцсетях
Мир
В Британии заявили о конце «золотого века» дешевых продуктов питания
Мир
Швеция и Финляндия обсудили с Турцией политику открытых дверей НАТО
Мир
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР
Мир
Байден после стрельбы в Буффало заявил о важности борьбы с терроризмом
Сюжет:

Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 15 мая обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты Бм-21 «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

От обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за все время пострадали 280 домов. Спецоперация в Донбассе, день 79-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.08 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Этим же утром ВСУ выпустили пять снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Докучаевска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне вечером сообщалось, что украинские военные обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в тот день официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВСУ. Всего представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022