Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 15 мая обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты Бм-21 «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.08 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Этим же утром ВСУ выпустили пять снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Докучаевска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне вечером сообщалось, что украинские военные обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в тот день официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВСУ. Всего представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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