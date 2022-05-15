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ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-30 «Смерч» по Макеевке в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч» по направлению населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило 14 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:20 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (пос. Ханженково). Выпущено шесть ракет из БМ-30 «Смерч»», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

13 мая сообщалось, что украинские военные выпустили 15 снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Ясиноватой в ДНР. Первые пять ракет были выпущены в 6:30, еще десять снарядов прилетели в населенный пункт через десять минут, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Уточнялось, что также сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и ДНР.

4 мая произошла атака на нефтебазу в Макеевке Донецкой Народной Республики, в результате загорелись четыре резервуара. Сообщалось, что шесть человек госпитализированы, пяти гражданам помощь оказана амбулаторно. Также известно об одном погибшем.

Позже минздрав ДНР сообщил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке, увеличилось до 11.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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