ВС РФ сбили украинский Су-27 и перехватили два снаряда СЗО «Смерч»

ВС РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. <...> Над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сообщил он.

Помимо этого, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

На северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, а также резервуары с бензином и дизельным топливом, которые предназначены для обеспечения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил Конашенков.

Накануне в Черном море при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Киевский режим в районе острова потерял 30 военных беспилотников, четыре боевых самолета, 10 вертолетов, три катера.

9 мая в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25. Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Новая Дмитровка.

6 мая российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, а также 13 беспилотников. Средства БПЛА были сбиты в Харьковской и Херсонской областях.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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