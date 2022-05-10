ВС РФ 9 мая сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Украинский штурмовик Су-25 был сбит ВС РФ в Харьковской области. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил он.

Помимо этого, ПВО России в течение ночи уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса.

«Над населенным пунктом Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области», — добавил Конашенков.

6 мая российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, а также 13 беспилотников. Средства БПЛА были сбиты в Харьковской и Херсонской областях.

Днем ранее в Минобороны рассказали, что российские ПВО сбили три самолета вооруженных сил Украины (ВСУ): Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников. В тот же день сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в течение дня поразила 45 военных объектов Украины.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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