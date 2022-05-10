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В Минобороны России заявили о ликвидации трех украинских катеров «Кентавр»

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Фото: commons.wikimedia.org/Армія Інформ
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В Черном море при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Об этом 10 мая сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Попытка захвата острова привела за прошедшие трое суток к гибели более 50 украинских солдат, потере четыре добавили в российском военном ведомстве.

Кроме того, киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 только военных беспилотников, более 50 украинских боевиков. Кроме того, при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла, в частности, более 50 человек, 4 боевых самолета, 10 вертолетов, три катера и 30 беспилотников.

9 мая в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25. Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Новая Дмитровка.

6 мая российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, а также 13 беспилотников. Средства БПЛА были сбиты в Харьковской и Херсонской областях.

Днем ранее в Минобороны рассказали, что российские ПВО сбили три самолета вооруженных сил Украины (ВСУ): Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников. В тот же день сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил РФ в течение дня поразила 45 военных объектов Украины.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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