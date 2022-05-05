ВС РФ уничтожили за день 45 военных объектов Украины

Оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады противника, два склада боеприпасов, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также ракетными войсками поражены артиллерийская батарея на огневых позициях, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

«Артиллерийскими подразделениями поражены шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на огневых позициях», — добавил Конашенков.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата противника.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, а также крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.

3 мая в Минобороны РФ рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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