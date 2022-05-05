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ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме возле Кировограда

В Минобороны рассказали об уничтожении авиатехники украинских войск на аэродроме в Кировоградской области
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Канатово, недалеко от города Кировоград в Кировоградской области. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор также рассказал, что российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.

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Ранее в этот день Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три самолета ВСУ: Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников.

3 мая в Минобороны РФ рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

1 мая в российском оборонном ведомстве сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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