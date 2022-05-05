ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме возле Кировограда
Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Канатово, недалеко от города Кировоград в Кировоградской области. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
Генерал-майор также рассказал, что российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.
Ранее в этот день Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три самолета ВСУ: Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников.
3 мая в Минобороны РФ рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.
1 мая в российском оборонном ведомстве сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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