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Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
2022-05-05 07:58:41
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Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. В ближайшее три дня снова будет открыт гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На освобожденных от украинских националистов территориях постепенно налаживается мирная жизнь. Вашингтон тем временем настаивает на своем: там не намерены отказываться от военной помощи Киеву и давления на Москву. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, санкциях и других событиях, которые происходят в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:26
Минобороны РФ 5 показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время.
Сегодня, 10:21
Штаб территориальной обороны ДНР из-за участившихся обстрелов призывает мирных жителей воздержаться от посещения мест массового скопления людей в праздничные дни — 9 и 11 мая.
Сегодня, 10:19
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка. «В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 10:13
По словам украинского военнопленного, военная помощь Киеву со стороны Вашингтона переоценена. У поставленных ПТРК Javelin и гранатометов NLAW истекли сроки годности. На практике большая часть техники либо не работала вовсе, либо давала осечки. Подробнее — в материале.
Сегодня, 10:07
Число мирных жителей ДНР, погибших с эскалации конфликта 17 февраля, достигло 101, следует из сводки представительства республики в СЦКК. Среди жертв — трое детей. «Ранения различной степени тяжести получили 456 мирных жителей, в том числе 38 детей (в эту статистику не включаются пострадавшие на освобождаемых территориях — Ред.)», — говорится в сообщении.
Сегодня, 10:01
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже повышается на 10 копеек — до 66,4 рубля. Стоимость евро же продолжается снижаться, на этот раз на 34 копейки — до 70,1 рубля.
Сегодня, 09:55
В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По данным трекинга, он мог быть запущен с территории Украины, отметил он.
Сегодня, 09:50
Украинские националисты, которые остаются на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, передают РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия. «Обозначенные условия сделки — 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — сказал он.
Сегодня, 09:42
Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как российские военные раздали жителям Херсонской области георгиевские ленточки как символ грядущей 77-й годовщины Победы. Школьник рассказал, что на уроках о Великой Отечественной войне ничего не рассказывают. Сам он будет праздновать День Победы вместе с дедушкой. Подробнее — в видео.
Сегодня, 09:39
Возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может быть расценено как провокация, сказал газете Financial Times европейский дипломат. Какие страны расценят расширение альянса таким образом, он не уточнил.
Сегодня, 09:25
Три жителя ДНР погибли при обстрелах за минувшие сутки, еще 25 человек получили ранения. Речь о жителях Кировского и Петровского районов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Украинские бойцы применяли, в частности, РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 09:19
Мирная жительница Ясиноватой (ДНР) погибла в результате утреннего удара по городу из «Градов», говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Жертва — женщина 1955 года рождения.
Сегодня, 09:17
Напомним, что коллекция Морозовых была задержана на границе из-за санкций.
Сегодня, 09:12
24 мирных жителя ЛНР, в том числе ребенок, погибли с начала эскалации конфликта 17 февраля, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Еще 47 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших четверо детей. «Разрушено и повреждено 981 домостроение в 24 населенных пунктах», — отмечается также в сообщении. Всего за 11 недель зафиксировано 923 обстрела со стороны украинских войск.
Сегодня, 09:08
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая, объявила Росавиация. Ограничения касаются 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Сегодня, 08:40
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов», выпустив шесть ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Это второй зафиксированный обстрел по территории ДНР, под огонь также попала Пантелеймоновка.
Сегодня, 08:32
Корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат поделился кадрами из дельфинария в Херсонской области, куда доставили крымскую рыбу при содействии сотрудников Росгвардии.
Сегодня, 08:25
Следующий платеж по внешнему долгу России предстоит 27 мая 2022 года, следует из документов Минфина, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об оплате купона по еврооблигациям «Россия-2026» на сумму $71,25 млн. Это значит, что Россия снова столкнется с риском технического дефолта.
Сегодня, 08:14
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже не смог преодолеть отметку в 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года. Так, евро остановился на отметке 69,9 рубля, доллар США — 66,6 рубля.
Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:00
Удары российской армии по железнодорожной инфраструктуре должны замедлить процесс поставок вооружения, особенно это касается тяжелого вооружения, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Андрей Фролов. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину».
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