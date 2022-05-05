Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Минобороны РФ 5 показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время.





Штаб территориальной обороны ДНР из-за участившихся обстрелов призывает мирных жителей воздержаться от посещения мест массового скопления людей в праздничные дни — 9 и 11 мая.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка. «В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал он в Telegram-канале.





По словам украинского военнопленного, военная помощь Киеву со стороны Вашингтона переоценена. У поставленных ПТРК Javelin и гранатометов NLAW истекли сроки годности. На практике большая часть техники либо не работала вовсе, либо давала осечки. Подробнее — в материале





Число мирных жителей ДНР, погибших с эскалации конфликта 17 февраля, достигло 101, следует из сводки представительства республики в СЦКК. Среди жертв — трое детей. «Ранения различной степени тяжести получили 456 мирных жителей, в том числе 38 детей (в эту статистику не включаются пострадавшие на освобождаемых территориях — Ред.)», — говорится в сообщении.





Курс доллара в начале торгов на Мосбирже повышается на 10 копеек — до 66,4 рубля. Стоимость евро же продолжается снижаться, на этот раз на 34 копейки — до 70,1 рубля.





В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По данным трекинга, он мог быть запущен с территории Украины, отметил он.





Украинские националисты, которые остаются на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, передают РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия. «Обозначенные условия сделки — 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — сказал он.





Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как российские военные раздали жителям Херсонской области георгиевские ленточки как символ грядущей 77-й годовщины Победы. Школьник рассказал, что на уроках о Великой Отечественной войне ничего не рассказывают. Сам он будет праздновать День Победы вместе с дедушкой. Подробнее — в видео.





Возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может быть расценено как провокация, сказал газете Financial Times европейский дипломат. Какие страны расценят расширение альянса таким образом, он не уточнил.





Три жителя ДНР погибли при обстрелах за минувшие сутки, еще 25 человек получили ранения. Речь о жителях Кировского и Петровского районов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Украинские бойцы применяли, в частности, РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», сообщает представительство республики в СЦКК.





Мирная жительница Ясиноватой (ДНР) погибла в результате утреннего удара по городу из «Градов», говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Жертва — женщина 1955 года рождения.





Напомним, что коллекция Морозовых была задержана на границе из-за санкций.





24 мирных жителя ЛНР, в том числе ребенок, погибли с начала эскалации конфликта 17 февраля, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Еще 47 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших четверо детей. «Разрушено и повреждено 981 домостроение в 24 населенных пунктах», — отмечается также в сообщении. Всего за 11 недель зафиксировано 923 обстрела со стороны украинских войск.





Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая, объявила Росавиация. Ограничения касаются 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.





Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов», выпустив шесть ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Это второй зафиксированный обстрел по территории ДНР, под огонь также попала Пантелеймоновка.





Корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат поделился кадрами из дельфинария в Херсонской области, куда доставили крымскую рыбу при содействии сотрудников Росгвардии.





Следующий платеж по внешнему долгу России предстоит 27 мая 2022 года, следует из документов Минфина, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об оплате купона по еврооблигациям «Россия-2026» на сумму $71,25 млн. Это значит, что Россия снова столкнется с риском технического дефолта





Курс евро по итогам торгов на Мосбирже не смог преодолеть отметку в 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года. Так, евро остановился на отметке 69,9 рубля, доллар США — 66,6 рубля.





