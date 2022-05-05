В Херсонской области запретят Facebook и Instagram

В Херсонской области намерены закрыть доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок», заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В ближайшее время силами военно-гражданской администрации запретим на территории [области] <...> Facebook и Instagram и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, которые направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе», — сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас в регионе снова появилась мобильная связь. Жители могут пользоваться услугами операторов «Киевстар» и МТС. Помимо этого, несмотря на некоторые проблемы с интернетом 4G, в области продолжает работать российский провайдер SkyNet, а среди пользователей наблюдается большой спрос на подключение к сети.

Ранее сообщалось, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединены к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул 1 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города.

Власти исключили возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области в середине марта. После этого в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня, а на здания города водрузили российские флаги.

С 1 мая область переходит на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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