Прямой эфир
Туризм
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 13 мая
Мир
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме возле Кировограда
Мир
В OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа
Мир
Компания Shell потеряла около $4 млрд после ухода из России
Мир
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
Мир
Япония заявила об отсутствии возможности немедленно отказаться от нефти из РФ
Мир
В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий
Общество
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России
Экономика
Минсельхоз пока воздержится от параллельного импорта продуктов
Общество
Москвичам рассказали о маршруте «Бессмертного полка» 9 Мая
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Сюжет:

Более 10 беженцев ранены при обстреле ВСУ в Харьковской области

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 13 человек были ранены в результате обстрела колонны беженцев в Харьковской области со стороны украинских боевиков. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал представитель больницы в Волчанске.

По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
И чем примечательны достижения российских военных в воздушном столкновении в районе Славянска

«Количество пострадавших в результате обстрела колонны беженцев в Старом Салтове, которые поступили в больницу в Волчанске, — 13 человек. Это те, кому удалось выйти из-под обстрела», — сообщил он «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что среди раненых пятеро детей. Самому маленькому ребенку — девочке Варваре — полгода. Ее сестра погибла под обстрелом, а мама находится в тяжелом состоянии. Также из числа несовершеннолетних пострадали двое мальчиков семи лет и два подростка 14 лет.

«У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног», — добавил представитель больницы.

О том, что украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков, стало известно днем ранее, 4 мая. По словам очевидца, обстрел произошел в момент, когда машины выехали к поселку Старый Салтов.

13 апреля украинские войска обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда два человека погибли, трое были ранены. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей.

20 марта группа беженцев из Мариуполя рассказала о расстреле двух автобусов с детьми бойцами радикальной националистской группировки «Азов». По их словам, бойцы прятались в школах и детских садах. Оттуда же они и стреляли. Кроме того, они забирали машины и снимали с них аккумуляторы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022