Более 10 беженцев ранены при обстреле ВСУ в Харьковской области

Как минимум 13 человек были ранены в результате обстрела колонны беженцев в Харьковской области со стороны украинских боевиков. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал представитель больницы в Волчанске.

«Количество пострадавших в результате обстрела колонны беженцев в Старом Салтове, которые поступили в больницу в Волчанске, — 13 человек. Это те, кому удалось выйти из-под обстрела», — сообщил он «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что среди раненых пятеро детей. Самому маленькому ребенку — девочке Варваре — полгода. Ее сестра погибла под обстрелом, а мама находится в тяжелом состоянии. Также из числа несовершеннолетних пострадали двое мальчиков семи лет и два подростка 14 лет.

«У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног», — добавил представитель больницы.

О том, что украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков, стало известно днем ранее, 4 мая. По словам очевидца, обстрел произошел в момент, когда машины выехали к поселку Старый Салтов.

13 апреля украинские войска обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда два человека погибли, трое были ранены. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей.

20 марта группа беженцев из Мариуполя рассказала о расстреле двух автобусов с детьми бойцами радикальной националистской группировки «Азов». По их словам, бойцы прятались в школах и детских садах. Оттуда же они и стреляли. Кроме того, они забирали машины и снимали с них аккумуляторы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».