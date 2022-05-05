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«Задача экстраординарная»: в РФ готовят поправки для усыновления детей из Донбасса

В аппарате детского омбудсмена готовят два соглашения с республиками
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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«Задача экстраординарная»: в РФ готовят поправки для усыновления детей из Донбасса
2022-05-04 18:26:08
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Российское законодательство планируют скорректировать для того, чтобы на территории РФ можно было усыновлять детей из ДНР и ЛНР. По действующему сейчас закону, ребенка с гражданством другого государства нельзя передать в приемную семью. Работу по подготовке двух соглашений — об усыновлении и об опеке — с Донецкой и Луганской народными республиками сейчас ведет детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова, пояснили «Известиям» в аппарате уполномоченного. Ранее российские приемные родители, в том числе так называемые профессиональные семьи, имеющие большой опыт в воспитании, выражали готовность принять к себе сирот, оказавшихся на территории РФ. Количество таких детей сейчас оценивается примерно в 1,7 тыс. человек. Подробнее о планирующихся изменениях и о том, к чему, по мнению специалистов, нужно быть готовыми родителям, которые решатся на усыновление детей, побывавших в зоне боевых действий, — в материале.

Синхронизация законодательства

Российское законодательство планируется синхронизировать с законодательствами Донецкой и Луганской народных республик для того, чтобы детей-сирот с этих территорий можно было усыновлять на территории РФ. Об этом в начале мая заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

— Если у несовершеннолетних не осталось родственников в Донбассе, которые готовы их воспитывать, и нет никаких других препятствий, усыновление в российскую семью возможно. Но только после того, как на законодательном уровне будут урегулированы все нюансы. А именно необходимо синхронизировать законодательства РФ, ДНР и ЛНР, — отметила она.

Напомним, что детей-сирот, в частности детей из интернатов, вывозят на территорию России с конца февраля. К середине марта в России их было уже около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Задача экстраординарная
дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вопрос об устройстве этих детей в российские семьи на временное размещение либо под опеку в приемные семьи «прорабатывается», отметила тогда она. В том числе с представителями ДНР и ЛНР.

При этом не у всех детей есть статус, который позволяет их усыновить или передать под опеку. В частности, у кого-то остались родственники, и здесь «важно кровное родство и вообще сохранение семьи, конечно, в приоритете», обратила внимание омбудсмен.

Ранее о необходимости внести изменения в законодательство, которые позволят устраивать в семьи детей из ДНР и ЛНР вне зависимости от наличия у них российского гражданства, заявил Владимир Путин. С просьбой разработать предложения по поправкам он обратился к Марии Львовой-Беловой.

— Вы сделайте предложения, мы внесем изменения в законодательство. Обратимся в Государственную думу, я уверен, депутаты вас поддержат, — заявил президент на встрече, состоявшейся в начале марта.

Для проработки правовых аспектов и «синхронизация законодательных норм России, ЛНР и ДНР в части семейного устройства несовершеннолетних» по итогам визита уполномоченного по правам ребенка в ДНР и ЛНР были сформированы две контактные группы, которые включают представителей заинтересованных структур каждой из сторон, сообщили «Известиям» в аппарате омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ.

Первое заседание состоялось 27 апреля, в рамках этой встречи стороны «обменялись мнениями по проблемным вопросам, обсудили составление дорожной карты действий и наметили предварительные сроки выполнения поставленных задач».

— Ведется работа над двумя соглашениями между странами: об усыновлении (удочерении) и об опеке и попечительстве, — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего, по данным аппарата, уполномоченного по правам ребенка, в Россию к настоящему моменту приехали около 1,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая тех, кто находится в учреждениях, и тех, кто приехал вместе с опекунами.

Неопределенный статус

По действующему законодательству, передать в семьи можно только детей, у которых есть российское гражданство. В случае с детьми из ЛНР и ДНР речь идет о гражданах другого государства.

Пока, уточняют в аппарате омбудсмена, детей можно передать только под временную опеку с согласия законных представителей. Первые 27 детей были переданы 10 семьям из Московской области 23 апреля. В их числе — несколько сиблингов (братьев и сестер), а также четверо детей с инвалидностью и ОВЗ, все эти группы относятся к числу трудноустраиваемых, когда речь идет о поиске приемных родителей.

— Временная опека предполагает устройство детей в семьи на срок до шести месяцев. Поэтому за это время должен быть разработан механизм для постоянного семейного устройства этих детей, — подчеркнули в пресс-службе.

При этом российские приемные семьи, в том числе так называемые профессиональные родители, которые уже принимали воспитанников интернатов, до этого выражали готовность принять привезенных в Россию детей, если получится урегулировать правовые аспекты, подтвердили «Известиям» в нескольких благотворительных фондах.

В аппарате омбудсмена сообщили, что там «накопились тысячи писем», причем как от опытных приемных родителей, так и от тех, кто ранее об усыновлении «не задумывался».

Помимо собственно гражданства, есть и другие нюансы, которые необходимо будет учесть, обращает внимание основатель АНО «Азбука семьи» Диана Машкова.

— Даже у ребенка с российским гражданством должен быть статус, который позволит принять его в семью, — объясняет она. — Так, передать ребенка в семью можно, если его родители погибли либо были лишены родительских прав или были ограничены в правах. Но если, например, родители пропали без вести, их судьба не установлена, возникают затруднения.

Задача экстраординарная
дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такие затруднения нередко лишают детей шанса оказаться в новом доме даже в случае, когда речь идет о детях, которые находились и находятся в России, говорит она.

Также необходимо понимать, что в условиях проведения спецоперации на территориях, с которых были вывезены дети, либо поблизости от этих территорий у многих детей статус действительно может быть неопределенным, отметили «Известиям» в петербургском фонде помощи сиротам «Апрель».

— Не исключено, что у кого-то из них есть родственники, готовые взять к себе ребенка. Либо, например, родители не погибли, просто была потеряна связь, — рассуждают там.

Сама Мария Львова-Белова ранее обращала внимание, что речь идет о передаче в семьи не только детей, лишившихся родителей сейчас, но и о тех, кто находился в детских домах несколько лет и возможность их устройства находится «под большим вопросом даже в дальнейшем после возвращения».

«С холодным сердцем»

В случае с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий либо потерявшими родителей на территориях республик, речь идет об остром посттравматическом синдроме. Справиться с ним, чтобы постепенно вернуться к нормальной жизни, ребенку будет проще в домашней атмосфере, при поддержке близкого взрослого, согласны специалисты.

Когда много детей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) оказываются вместе (например, в условиях интерната), для них это уже «не слишком хорошо», подтверждает Диана Машкова. Дети переживают такие состояния по-разному: кто-то может замыкаться в себе, а кто-то, например, реагировать агрессией — и неизвестно, на кого она будет направлена в этих условиях.

Помощь ребенку с таким опытом в адаптации к нормальной жизни — «задача экстраординарная» и для специалистов, и для приемного родителя, обращает внимание собеседница издания.

— Когда ребенка просто забирают из детского дома, там уже есть, как правило, и депривация, и травма потери семьи, и негативный опыт нахождения в учреждении, — перечисляет Диана Машкова. — Но мы, по крайней мере, знаем весь этот набор. Уже умеем с ним работать. Когда речь идет о детях с острыми психическими состояниями, вывезенными из зоны боевых действий, это травматизация, с которой сегодня мало кто имеет опыт работы, даже среди специалистов.

Задача экстраординарная
Военнослужащий ДНР проверяет документы местных жителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это в том числе касается психологов, которые готовят потенциальных усыновителей, опекунов в школах приемных родителей и психологов, которые сопровождают замещающие семьи.

Большинство детей, находящихся в интернатах, в той или иной степени подвержены в том числе посттравматическому синдрому. Однако не в той степени, в какой дети, пережившие реальную угрозу жизни либо ставшие свидетелями боевых действий, подтверждает клинический психолог центра поддержки семей «Нелишние дети».

— То, с чем мы имеем дело обычно, несравнимо с тем, что испытывает ребенок, который находится внутри этих ситуаций и вынужден всё это проживать, — обращает внимание она.

В некоторых случаях у детей могут проявляться и психотические реакции, поэтому для грамотной помощи специалистам требуется особая подготовка, которая, как правило, не входит в компетенцию тех, кто работает с детьми, оказавшимися в «обычных» сложных ситуациях, считает собеседница издания.

Поэтому важно, чтобы их приемные родители были максимально хорошо подготовлены, а решение о том, чтобы принять ребенка, было «взвешенным, осознанным и принятым с холодной головой», подчеркивает Диана Машкова. Кроме того, необходимо, чтобы такие семьи в дальнейшем были обеспечены поддержкой лучших специалистов.

Наконец, в случае с социальными сиротами, то есть с детьми, которые потеряли родных сейчас, в ходе боевых действий, а не оставались в детском доме годами, сохраняется вероятность и того, что родители спустя какое-то время найдутся.

— Тогда приемные родители изначально должны быть готовы помочь в воссоединении семьи, — подчеркивает Диана Машкова.

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