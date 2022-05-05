Госдеп сообщил о неизменности стратегии США в отношении России и Украины

Соединенные Штаты Америки не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины. Соответствующее заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса 4 мая было размещено в официальном Twitter-аккаунте дипломатического ведомства.

Ему был задан вопрос об изменении риторики Соединенных Штатов в связи с празднованием Дня Победы, на что Прайс ответил, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для России, но и для Европы с США.

«Могу сказать, что 8 и 9 мая мы будем придерживаться той же стратегии и эффективного подхода, которых мы придерживались с 24 февраля», — подчеркнул Прайс. Про его словам, США вместе с партнерами продолжит оказывать Украине военную помощь и продолжать оказывать давление на Россию.

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США и их союзники продолжат вводить санкции в отношении России, упор будет сделан на дополнительных секторах российской экономики. Рестрикции будут введены в течение ближайших дней, добавил Блинкен.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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