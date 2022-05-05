Прямой эфир
Наука
В Санкт-Петербурге оцифровали и исследуют уникальный документальный фильм о блокаде
Армия
Военнослужащие РФ передали около 10 т гумпомощи в поселения ЛНР
Общество
Больные муковисцидозом попросили Минздрав увеличить им время приема у врачей
Общество
За год доля студий в новостройках России выросла на 58%
Экономика
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Экономика
Минфин инициировал изменение распределения налога на прибыль по регионам РФ
Мир
Министр экономики ФРГ допустил дефицит бензина из-за санкций
Общество
VR- и AR- индустрии смогут рассчитывать на господдержку
Армия
Армия РФ эвакуировала с Донбасса более 10 тыс. человек
Мир
В Херсонской области запретят Facebook и Instagram
Спорт
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Сюжет:

Госдеп сообщил о неизменности стратегии США в отношении России и Украины

0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины. Соответствующее заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса 4 мая было размещено в официальном Twitter-аккаунте дипломатического ведомства.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ему был задан вопрос об изменении риторики Соединенных Штатов в связи с празднованием Дня Победы, на что Прайс ответил, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для России, но и для Европы с США.

«Могу сказать, что 8 и 9 мая мы будем придерживаться той же стратегии и эффективного подхода, которых мы придерживались с 24 февраля», — подчеркнул Прайс. Про его словам, США вместе с партнерами продолжит оказывать Украине военную помощь и продолжать оказывать давление на Россию.

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США и их союзники продолжат вводить санкции в отношении России, упор будет сделан на дополнительных секторах российской экономики. Рестрикции будут введены в течение ближайших дней, добавил Блинкен.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022