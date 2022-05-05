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Украинский военнопленный рассказал о просроченных гранатометах НАТО

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Фото: REUTERS/Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
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ПТРК Javelin и британские гранатометы NLAW поставлялись с истекшими сроками хранения и в большинстве давали осечки. Об этом рассказал Минобороны РФ во вторник, 5 мая, попавший в плен украинский военный.

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«Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУР и гранатометы их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике такими, какими они были на самом деле», — отметил пленный.

По его словам, чаще всего «из четырех стреляет один, и то бывали не разрывы, либо разрывались в 50 метрах, не долетая до цели».

«То есть было большинство таких, у которых были аккумуляторы просрочены. Даже у большинство партий были указаны года, у которых истекли сроки годности», — резюмировал он.

Он отметил, что обучение работе с таким оружием было теоретическим, на полигонах.

«В основном были осечки на практических учениях, но, так как нам это по-быстрому все показывали, особо вникать не доводилось. Мы в боевых условиях их не испытывали, и на эти осечки мало кто обращал внимания. Никто так не понимал особо принципы этих осечек», — добавил он.

30 апреля пленный связист ВСУ обвинил правительство Украины в ситуации в стране.

Ранее, 30 апреля, украинские пленные рассказали «Известиям», что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих подчиненных «на мясо». Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет. Он также отмечал, что именно украинское правительство спровоцировало текущую ситуацию в стране.

Тогда же бывший военнослужащий ВСУ Александр Новоцерковский, который решил сдаться в плен, рассказал «Известиям» о своей службе. По его словам, командиры относятся к своим подчиненным «по-скотски». По словам военнопленного, бывали случаи, когда командиры ВСУ расстреливали своих подчиненных за попытку сбежать.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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