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Пленный связист ВСУ обвинил правительство Украины в ситуации в стране

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Украинское командование предоставило неверные координаты военным, из-за чего украинский связист Иван Рудаков попал в плен. Об этом он рассказал в видео, опубликованном Минобороны РФ.

«Мы остановились, стрельба прекратилась. Мы позвонили командиру, он говорит: «Всё нормально, вас там ждут, идите туда». Стрельба закончилась, мы и пошли пешком. Километр прошли, и там стоял блокпост. На блокпосту встретили… там уже не наши стояли, российские войска», — пояснил он.

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Кроме того, Рудаков отметил, что именно украинское правительство спровоцировало текущую ситуацию в стране.

«Это бесполезная трата людей. Правительство наше виновато больше», — сказал он.

Ранее в этот день украинские пленные рассказали «Известиям», что командование вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их. Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет.

Тогда же бывший военнослужащий ВСУ Александр Новоцерковский, который решил сдаться в плен, рассказал «Известиям» о своей службе. По его словам, командиры относятся к своим подчиненным «по-скотски». По словам военнопленного, бывали случаи, когда командиры ВСУ расстреливали своих подчиненных за попытку сбежать.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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