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Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о «скотском» отношении командиров

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Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Новоцерковский, который решил сдаться в плен Вооруженным силам России, рассказал о своей службе в рядах украинкой армии, отметив, что командиры относятся к своим подчиненным «по-скотски», передает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Отношение скотское со стороны командиров. Они — украинцы, а мы считаемся как русские, «вас надо только палками гнать, а так у вас ничего не получается»», — рассказал мужчина.

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При этом он отметил, что российские военные отнеслись к нему хорошо, здесь, в плену, он накормлен, напоен.

«Они (российские военные — Ред) меня вытащили, привели, посадили, дали курточек, дали чаю, футболку, трусы», — сказал Новоцерковский.

По словам военнопленного, бывали случаи, когда командиры ВСУ расстреливали своих подчиненных за попытку сбежать.

Также он объяснил, почему плохо относится к украинской армии.

«Все разваливают, все уничтожают, хотя бы одну будочку собрали, а потом бы уничтожали. Были один народ, все жили. Зачем все это? Вот эти Майданы, что они хотят?», — сказал мужчина.

29 апреля осужденный в России за продажу наркотиков бывший боец группировки Денис Сероус рассказал, что бойцы украинского радикального националистического формирования «Айдар» могли в ссоре убить сослуживца и остаться безнаказанными, расследование дел заминалось. Когда военнослужащие пришли на место происшествия, то там действительно лежало тело убитого. Наказания для убившего не последовало, тот продолжил службу, вспомнил Сероус.

В начале апреля попавший в плен националист, ранее служивший в «Айдаре», рассказал как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов. По его словам, наступление на Донбасс Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали на 8 марта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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