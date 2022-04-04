Пленный рассказал о подготовке боевиков «Айдара» иностранными инструкторами

Попавший в плен националист (имя не указывается), ранее служивший бойцом украинского радикального националистического формирования «Айдар», рассказал РЕН ТВ 4 апреля, как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов.

«Нас тренировали для зачистки, допустим, населенных пунктов. Тренировали на захват населенных пунктов, зачистку зданий. То есть в здании нужно было всех убить», — сказал он.

Мужчина отметил, что подготовку боевиков вели иностранные инструкторы, а наступление на Донбасс Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали на 8 марта.

Ранее, 2 апреля, младший сержант «Айдара» Денис Нурыга, который перешел на сторону России, рассказал об использовании ВСУ автомобилей скорой помощи. По его словам, военные маскируются под медиков, а внутрь машин устанавливают минометы. Кроме того, военные ВСУ маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

Он также признался, что решил сдаться Вооруженным силам РФ ради возможности говорить на русском языке, подчеркнув, что жители Украины устали от дискриминации русского языка в стране.

29 марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию, за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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