Прямой эфир
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР
Мир
Посол США выступил за продолжение диалога с Россией по безопасности
Мир
В Лондоне начались протесты из-за роста цен на электричество и газ
Мир
Кинотеатр на Елисейских Полях получил угрозы из-за российских фильмов
Мир
Литва полностью отказалась от российского газа
Экономика
Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса
Наука
В России создали «залечивающую» царапины пленку для смартфонов
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек
Спорт
Теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
Мир
Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Сюжет:

Экс-боец «Айдара» рассказал об ущемлении русского языка на Украине

Экс-боец «Айдара» заявил, что сдался России ради возможности говорить на русском
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Младший сержант украинского радикального националистического формирования «Айдар» Денис Нурыга признался, что решил сдаться Вооруженным силам РФ ради возможности говорить на русском языке.

Он подчеркнул, что жители Украины устали от дискриминации русского языка в стране.

Обыкновенный нацизм: как айдаровцы содержали пленных под Старобельском
Власти ЛНР изучают тайную тюрьму, найденную после отступления украинских сил

«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства. Хочется домой, мира», — заявил бывший боец журналистам 2 апреля.

По его словам, он родился и вырос в Крыму и хочет проживать там. Также на полуострове живут его родители.

Также, как рассказал Нурыга, украинские военные используют автомобили скорой помощи, маскируясь под медиков и устанавливая внутрь машин минометы. Кроме того, военные ВСУ маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

Днем ранее бывший экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о разгуле беззакония на Украине: многочисленных арестах политологов, журналистов и общественных деятелей, выступающих с критикой власти. По словам политика, в стране нет оппозиционных СМИ, происходит ущемление русского языка, а жителям транслируют абсолютно ложную информацию.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022