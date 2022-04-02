Экс-боец «Айдара» рассказал об ущемлении русского языка на Украине

Младший сержант украинского радикального националистического формирования «Айдар» Денис Нурыга признался, что решил сдаться Вооруженным силам РФ ради возможности говорить на русском языке.

Он подчеркнул, что жители Украины устали от дискриминации русского языка в стране.

«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства. Хочется домой, мира», — заявил бывший боец журналистам 2 апреля.

По его словам, он родился и вырос в Крыму и хочет проживать там. Также на полуострове живут его родители.

Также, как рассказал Нурыга, украинские военные используют автомобили скорой помощи, маскируясь под медиков и устанавливая внутрь машин минометы. Кроме того, военные ВСУ маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

Днем ранее бывший экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о разгуле беззакония на Украине: многочисленных арестах политологов, журналистов и общественных деятелей, выступающих с критикой власти. По словам политика, в стране нет оппозиционных СМИ, происходит ущемление русского языка, а жителям транслируют абсолютно ложную информацию.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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