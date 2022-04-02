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Боец «Айдара» рассказал о маскировке украинских военных под медиков

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Младший сержант украинской националистической группировки «Айдар» Денис Нурыга, который перешел на сторону России, рассказал об использовании ВСУ автомобилей скорой помощи. По его словам, военные маскируются под медиков, а внутрь машин устанавливают минометы.

«Я видел случай в поселке Южный, когда они подъехали на скорой, люди вышли, подумав, что врачи приехали оказывать медпомощь, хотели попросить у них медикаменты. А они начали сначала стрелять вверх из автоматического оружия, чтобы разогнать мирное население. А потом установили миномет, сделали пару выстрелов, сели в скорую и уехали», — рассказал мужчина.

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По его словам, военные ВСУ также маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

29 марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того, как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию, за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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