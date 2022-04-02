Боец «Айдара» рассказал о маскировке украинских военных под медиков

Младший сержант украинской националистической группировки «Айдар» Денис Нурыга, который перешел на сторону России, рассказал об использовании ВСУ автомобилей скорой помощи. По его словам, военные маскируются под медиков, а внутрь машин устанавливают минометы.

«Я видел случай в поселке Южный, когда они подъехали на скорой, люди вышли, подумав, что врачи приехали оказывать медпомощь, хотели попросить у них медикаменты. А они начали сначала стрелять вверх из автоматического оружия, чтобы разогнать мирное население. А потом установили миномет, сделали пару выстрелов, сели в скорую и уехали», — рассказал мужчина.

По его словам, военные ВСУ также маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

29 марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того, как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию, за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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