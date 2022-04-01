Экс-премьер Украины заявил о разгуле беззакония в стране

Киевский режим был диктаторским еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса, а после власти Украины посчитали, что у них развязаны руки, в стране начался разгул беззакония. Об этом «Известиям» заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

«Действовали эскадроны смерти, убивались инакомыслящие, просто убивали, запрещались политические партии, запрещались каналы, все средства массовой информации — это было до <специальной операции по защите Донбасса>. А когда <специальная операция по защите Донбасса> началась, они посчитали, что у них развязаны руки, и то сейчас беззаконие, разгул беззакония», — подчеркнул он.

Азаров напомнил об убийстве члена парламента и участника переговорной группы Украины Дениса Киреева. Как указал политик, мужчине выстрелили в голову, а тело выбросили на улицу перед зданием Печерского суда в центре Киева.

Также он рассказал о многочисленных арестах на Украине политологов, журналистов и общественных деятелей, выступающих с критикой власти. В стране нет оппозиционных СМИ, жителям транслируют абсолютно ложную информацию. При этом факты беззакония на Украине полностью игнорируются в Европе.

Как отметил бывший премьер, европейские политики аплодируют президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступлений в парламентах вместо того, чтобы задать вопрос о соблюдении законов в стране. Однако Евросоюз не волнуют преступления на Украине.

«У Зеленского руки по локоть в крови, потому что используется метод, когда население используется вооруженными частями, по его же команде, естественно, в качестве заложников», — подчеркнул Азаров.

5 марта украинские СМИ сообщили об убийстве члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Отмечалось что убийство произошло около Печерского суда, однако подробности приведены не были. В тот же день министерство обороны Украины подтвердило смерть Киреева, заявив, что он умер при выполнении спецзадания.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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